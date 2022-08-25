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Французский журналист раскритиковал идею послать войска НАТО на Украину

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Отправка солдат НАТО на Украину не отвечает интересам Парижа. Такое мнение высказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак.

Французский журналист раскритиковал идею послать войска НАТО на Украину

Журналист прокомментировал идею генерала французской армии Мишеля Яковлефф, который заявил, что в боевых действиях против армии России на территории Украины должны принять участие военные альянса.

По его мнению, это необходимо, чтобы не терять время на обучение украинских солдат обращению с новым сложным западным вооружением. Им могли бы управлять французы, американцы или голландцы, выдвинул предложение Яковлефф.

Идею генерала обозреватель назвал удивительной, указав на неоднозначность данной ситуации.

Американцы и украинцы представляют Украину невинной страной, которая подверглась нападению "кровожадного русского волка", но это не так, а обе стороны постоянно лгут, заметил эксперт.

Он добавил, что жителей Франции украинский конфликт не касается. Отправка Парижем своих солдат на линию фронта стала бы "недвусмысленным сигналом", заключил журналист.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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