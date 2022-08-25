Отправка солдат НАТО на Украину не отвечает интересам Парижа. Такое мнение высказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак.
Журналист прокомментировал идею генерала французской армии Мишеля Яковлефф, который заявил, что в боевых действиях против армии России на территории Украины должны принять участие военные альянса.
По его мнению, это необходимо, чтобы не терять время на обучение украинских солдат обращению с новым сложным западным вооружением. Им могли бы управлять французы, американцы или голландцы, выдвинул предложение Яковлефф.
Идею генерала обозреватель назвал удивительной, указав на неоднозначность данной ситуации.
Американцы и украинцы представляют Украину невинной страной, которая подверглась нападению "кровожадного русского волка", но это не так, а обе стороны постоянно лгут, заметил эксперт.
Он добавил, что жителей Франции украинский конфликт не касается. Отправка Парижем своих солдат на линию фронта стала бы "недвусмысленным сигналом", заключил журналист.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.