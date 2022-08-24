NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться

После окончания холодной войны и распада Советского Союза США долгое время являлись единственной сверхдержавой. Вашингтон перестроил мировой порядок в соответствии со своими интересами. Однако спустя время США превратились в государство-паразит, которое вносит разлад в мировое сообщество. Об этом заявили китайские аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская элита не учится на чужих ошибках и смотрит на все остальные государства свысока. Внутренние проблемы США рано или поздно проявятся, отметил он. По мнению китайских экспертов, слова российского лидера оказались пророческими.

"Пророчество Путина начало сбываться — у США появился более грозный враг, чем Россия и Китай — американская правящая элита", — отмечают авторы китайского издания NetEase.

С начала текущего года администрация президента США Джо Байдена получила массу плохих новостей: скачок цены на топливо, увеличение госдолга, рекордный уровень инфляции. Более того, общество страны на грани раскола, заявили китайские эксперты. В скором времени США столкнутся с тяжёлыми временами, заключили в NetEase.