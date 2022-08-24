Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу гибели российской журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной.
"Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье машины", — сказал глава Римско-католической церкви, слова которого передаёт ANSA.
Вместе с этим понтифик подчеркнул, что Дугина является невинной жертвой вооружённого конфликта на Украине.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что власти страны не несут ответственность за смерть Дугиной.
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