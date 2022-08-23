Владимир Зеленский прокомментировал убийство дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.
Президент Украины кратко высказался о взрыве автомобиля в Подмосковье, за рулём которого сидела дочь философа Александра Дугина.
"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", — сказал украинский лидер.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выдвинул неожиданную версию убийства дочери Александра Дугина.
Он отметил, что Украина не заинтересована в убийстве "какой-то девчонки", так как в Москве есть много других личностей, устранение которых пошло бы на пользу ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.