Китай о тактике Запада на Украине: "История в духе — слабый побеждает сильного"

В Китае оценили попытки Европы и США представить конфликт на Украине в рамках сюжета "справедливость против зла".

В КНР назвали попытки Запада представить Украину "стороной добра" абсурдными.

"Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе "слабый побеждает сильного", провоцируя некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывая сюжет о борьбе "справедливости против зла" на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта", — сообщает китайское издание The Global Times.

В Китае уверены, что Запад просчитался, так как не учёл взаимозависимости всех участников международных отношений.