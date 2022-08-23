В Китае оценили попытки Европы и США представить конфликт на Украине в рамках сюжета "справедливость против зла".
В КНР назвали попытки Запада представить Украину "стороной добра" абсурдными.
"Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе "слабый побеждает сильного", провоцируя некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывая сюжет о борьбе "справедливости против зла" на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта", — сообщает китайское издание The Global Times.
В Китае уверены, что Запад просчитался, так как не учёл взаимозависимости всех участников международных отношений.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.