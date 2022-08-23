Daily Express: Россия ответила США на военные учения с Южной Кореей

Россия направила стратегические ракетоносцы Ту-95-МС и истребители Су-30-СМ в Японское море, где проходят крупные военные учения США и Южной Кореи, сообщает аналитик Пол Уизерс в статье для издания Daily Express.

В понедельник, 22 августа начались американо-южнокорейские военные учения Ulchi Freedom Shield, которые направлены против Северной Кореи, Китая и России. Москва ответила на это "яростным возмездием" — российские стратегические ракетоносцы Ту-95-МС и истребители Су-30-СМ вылетели в нейтральные воды Японского моря, чтобы провести патрулирование территории. В течение семи часов боевые машины находились в воздухе.

"Владимир Путин направил два бомбардировщика для патрулирования нейтральных вод над Японским морем, что можно рассматривать как яростное возмездие президенту США Джо Байдену", — отметил автор статьи.

По его словам, Южная Корея подняла истребители F-16 на перехват российских самолётов.

Ранее военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что Россия озадачила и встревожила США привлечением Китая и Индии к учениям "Восток-2022", которые пройдут в России с 30 августа по 5 сентября.