Кедми: Россия заставила США скрипеть зубами привлечением армий КНР и Индии

Американская политика потерпела полное фиаско, когда выяснилось что Индия не будет работать на интересы Вашингтона. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми. По его мнению, у США были большие планы на Нью-Дели, но военные учения "Восток-2022" вызвали настоящую истерику в Белом доме.

В предстоящих манёврах примут участие войска Индии, Китая, Белоруссии, Монголии, Таджикистана и ряда других государств. По словам Кедми, США начали скрипеть зубами от злости, когда узнали состав участников, среди которых находятся геополитические оппоненты и экономические противники Вашингтона.

"Американцы так не могут, они представить не могут, что такое возможно, когда индийские и китайские солдаты вместе с российскими — а там ещё пять армий. На это американцы не способны. И от этого они скрипят зубами", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".