Появилось видео, как заградотряды Украины взрывали мост в Святогорске

В Сети появилось видео, как заградотряды Украины взрывали мост в Святогорске.

6 июня на брифинге в Минобороны России сообщили, что мост через реку Северский Донец, соединяющий город с территорией Святогорской лавры, взорвали ВСУ, чтобы сдержать продвижение союзных сил и предотвратить отступление своих военных.

Сегодня Украина опубликовала видео, которое подтвердило слова МО РФ. На кадрах видно, как украинские спецназовцы взорвали мост в Святогорске и один из пролётов моста полностью обрушился.

Националисты хотели таким образом помешать отступлению украинских солдат из Святогорска. Однако остатки двух батальонов ВСУ всё же бросили оружие и преодолели реку вплавь. В МО РФ заявили, что такие действия ВСУ говорят о "нежелании защищать никому не нужный киевский режим с националистами во главе"