Украинские военнослужащие бросили технику вместе с оружием и сбежали из Святогорска. При этом националисты взорвали мост через реку, чем отрезали путь для бойцов ВСУ, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе боестолкновения у Святогорска украинские нацбаты, чтобы предотвратить отступление ВСУ, взорвали мост через Северский Донец. В результате украинские военные бросили всю технику и бросились переплывать реку самостоятельно.
"Отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", — сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что реку переплыли около 80 бойцов ВСУ. При этом российские военнослужащие не вели по ним огонь.
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