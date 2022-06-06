Бойцы ВСУ бросили технику и по реке сбежали из Святогорска

Украинские военнослужащие бросили технику вместе с оружием и сбежали из Святогорска. При этом националисты взорвали мост через реку, чем отрезали путь для бойцов ВСУ, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе боестолкновения у Святогорска украинские нацбаты, чтобы предотвратить отступление ВСУ, взорвали мост через Северский Донец. В результате украинские военные бросили всю технику и бросились переплывать реку самостоятельно.

"Отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", — сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что реку переплыли около 80 бойцов ВСУ. При этом российские военнослужащие не вели по ним огонь.