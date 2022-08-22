Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен тем, что люди из его окружения часто обманывают его.
Лидеры двух стран посетили виноградники в турецком городе Манис. Один из фермеров спросил у Зеленского, как у него дела, на что Эрдоган ответил:
"Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают".
Ранее президент Украины сообщал, что после начала спецоперации некоторые парламентарии и силовики "предали страну".
Во Львове 18 августа состоялись трехсторонние переговоры с участием Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Президенты подписали соглашение о том, что Турция будет помогать Украине восстанавливать разрушенную инфраструктуру.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.