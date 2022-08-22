Зеленский обеспокоен обманом людей из его окружения, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен тем, что люди из его окружения часто обманывают его.

Лидеры двух стран посетили виноградники в турецком городе Манис. Один из фермеров спросил у Зеленского, как у него дела, на что Эрдоган ответил:

"Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают".

Ранее президент Украины сообщал, что после начала спецоперации некоторые парламентарии и силовики "предали страну".

Во Львове 18 августа состоялись трехсторонние переговоры с участием Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Президенты подписали соглашение о том, что Турция будет помогать Украине восстанавливать разрушенную инфраструктуру.