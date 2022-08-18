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Министры Украины и Турции подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры

Мир

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали документ, согласно которому Анкара поможет Киеву восстанавливать здания и другие объекты в стране.

"Во Львове Кубраков и Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры", — подчеркнули представители украинского ведомства.

По словам чиновников, турецкие политики и предприниматели разработают специальные проекты. Также Анкара пообещала оказывать украинским властям техническую помощь.

Ранее журналисты A Haber заявили, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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