Министры Украины и Турции подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали документ, согласно которому Анкара поможет Киеву восстанавливать здания и другие объекты в стране.

"Во Львове Кубраков и Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры", — подчеркнули представители украинского ведомства.

По словам чиновников, турецкие политики и предприниматели разработают специальные проекты. Также Анкара пообещала оказывать украинским властям техническую помощь.

Ранее журналисты A Haber заявили, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.