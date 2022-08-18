Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали документ, согласно которому Анкара поможет Киеву восстанавливать здания и другие объекты в стране.
"Во Львове Кубраков и Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры", — подчеркнули представители украинского ведомства.
По словам чиновников, турецкие политики и предприниматели разработают специальные проекты. Также Анкара пообещала оказывать украинским властям техническую помощь.
Ранее журналисты A Haber заявили, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.