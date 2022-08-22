"Планы знают, кому положено": офицер — о возможной атаке РФ

Масштабную операции ракетных войск и ВКС России опасаются на Украине в период с 22 по 25 августа — в эти дни Киев будет проводить "Крымскую платформу" и отмечать "День независимости".

При этом, продолжаются обстрелы Украиной Запорожской АЭС, атаки на Крым, а также велика вероятность причастности СБУ к теракту с Дарьей Дугиной.

Естественно, украинцы начали обсуждать, насколько велика вероятность, что Россия (в свете попыток обстрелов Крыма, ЗАЭС, теракта в Одинцово) всё-таки нанесёт массированные удары?

В России же вопрос обратный — какова вероятность, что в дни "Крымской платформы" Украина решится на более серьёзную атаку Крыма или Крымского моста?

При этом, на Банковой нарастает тревога за судьбу "центров принятия решений". Правительственному кварталу рекомендовано работать удаленно с 22 по 26 августа из-за вероятных ракетных обстрелов. Работать из дома рекомендуется всем, кто не задействован по международным делегациям и подготовке к заседаниям правительства.

Pravda.Ru обратилась за комментарием к капитану первого ранга запаса Василию Дандыкину.

"Я думаю, что мы не будем уподобляться Киеву и бить "по площадям" — там сейчас на фоне поражений идёт информационная паранойя, чтобы в какой-то степени "взбодрить" население. Будут ли удары? Будут — по плану спецоперации, по особо важным военным объектам, по скоплению войск, по складам, по импортной технике, которая приходит, и по вооружениям", — считает военный эксперт.

"Каков план? Это знают те, кому положено знать. А "Россия сейчас ударит" — это вопли, предназначенные западным спонсорам и для "мобилизации" украинцев, которые разбегаются и прячутся уже", — считает офицер.

"Решится ли Киев ударить по Крыму или мосту? Думаю, напрямую — нет. Во всяком случае, если решится — ПВО работает, силы ПВО справляются (я сейчас нахожусь в Севастополе и вижу это сам). Им бы очень хотелось как-то напугать, поразить Крым, но это — украинские хотелки, мечты Зеленского", — поделился он.

"А вот провокации против своих у Украины были уже не раз — и могут произойти. Чего только стоит в Краматорске удар "Точкой-У", удар по пленным азовцам, "Лепестки" на Донбасс, провокация в Буче, обстрелы ЗАЭС. Я понимаю, что Владимир Зеленский — всего лишь исполнитель указаний и теле-киноартист, но очень кровавый спектакль у него получается, на радость "учителям", — рассказал капитан первого ранга.