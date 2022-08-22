Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской спецоперации на Украине он заверил президента России Владимира Путина о том, что у Незалежной нет перспектив вступления в Североатлантический альянс на несколько десятилетий вперёд.
Как подчеркнул канцлер, речь шла о перспективе в минимум 30 лет.
"Я очень чётко сказал — вы это тоже знаете — что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: "В ближайшие 30 лет этот вопрос не стоит на повестке дня", — сказал глава немецкого правительства на брифинге.
Кроме того, Шольц подчеркнул, что в НАТО и Евросоюзе "одобрительно" отреагировали на предложение Москвы возобновить диалог по контролю над вооружениями.
Когда конкретно он говорил с российским президентом, Шольц не уточнил.
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