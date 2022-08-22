Шольц обещал Путину, что Украину не примут в НАТО ещё 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской спецоперации на Украине он заверил президента России Владимира Путина о том, что у Незалежной нет перспектив вступления в Североатлантический альянс на несколько десятилетий вперёд.

Как подчеркнул канцлер, речь шла о перспективе в минимум 30 лет.

"Я очень чётко сказал — вы это тоже знаете — что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: "В ближайшие 30 лет этот вопрос не стоит на повестке дня", — сказал глава немецкого правительства на брифинге.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что в НАТО и Евросоюзе "одобрительно" отреагировали на предложение Москвы возобновить диалог по контролю над вооружениями.

Когда конкретно он говорил с российским президентом, Шольц не уточнил.