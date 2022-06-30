Одна из главных тем саммита НАТО, стартовавшего в Мадриде 28 июня, — Украина. По мнению бывшего офицера ВМС США и экс-заместителя министра военно-морского флота Сета Кропси, участникам встречи стоило бы подумать о последствиях поражения Киева в конфликте с Россией, поскольку для них это "было бы катастрофой".
"Любой мир, на который согласится Россия, будет равнозначен её победе. И эта победа разделит и со временем разрушит Североатлантический альянс, серьёзно ослабив долгосрочные позиции Соединённых Штатов в Евразии", — написал Кропси в статье, опубликованной в Asia Times.
Основатель Йорктаунского института, впрочем, уверен, что начиная СВО, российский президент не ставил "грандиозных задач по отношению к НАТО", просто событие такого масштаба в политической плоскости "коренным образом изменит евразийский порядок".
Кропси констатирует: несмотря на то что НАТО и его глобальные партнёры предоставляют ВСУ оружие и учат им пользоваться, осуществляют разведывательную поддержку, украинцы признают, что Запад не будет воевать с Россией напрямую.
А теперь и вовсе в западной коалиции начинают появляться трещины. Франция, Италия и Германия — самые слабые звенья. Они оказывают военную поддержку, но:
Кроме того, Германия и Италия совместно открыли рублёвые счета для покупки российского газа. И даже более стойкие члены Европы по-прежнему покупают российскую нефтехимию, хотя и переименованную в продукцию Латвии или какой-либо другой страны, не производящей нефть.
По мнению отставного офицера США, моральный дух Украины держится на вере в то, что Запад её поддерживает:
"Если Запад отступит, президент Украины Владимир Зеленский должен капитулировать".
Как утверждает бывший заместитель американского министра флота, "если Путин просто раздавит Украину, несмотря на все усилия НАТО, альянс сможет выжить. Но если поражение Украины будет вызвано недостаточной поддержкой НАТО или, что ещё хуже, давлением Западной Европы на Украину с целью заставить её согласиться на мир, восточноевропейское НАТО рухнет".
И вот как, по мнению господина Кропса, это будет происходить:
"Западноевропейское НАТО, требующее уступок от Украины ради мира, разрушит Атлантический альянс. Как минимум, это отбросит НАТО к границам 1991 года, потенциально включая Чехию и Восточную Германию. Таким образом, судьба Евразии зависит от выживания Киева", — резюмирует отставной американский военный.
Кропс считает, что крах системы европейского НАТО спровоцирует аналогичную перестройку на Ближнем Востоке, уступив доминирование в Евразии китайско-российско-иранской коалиции и устранив тайваньский вопрос.
В какой-то момент Япония и Австралия поймут, что игра окончена. Индия тоже. Возможно, они объединятся с Россией, поставив крест на интересах США в Азии.
Именно вопрос сохранения НАТО и будут лоббировать на мадридском саммите США, прикладывая максимум усилий для того, чтобы убедить остальных членов альянса продолжать поддерживать Украину и прекратит попытки убедить Киев заключить мир с Россией.
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