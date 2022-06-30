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Автор Ольга Лебедева

Отставной офицер ВМФ США: победа России на Украине приведёт к распаду НАТО

Мир

Одна из главных тем саммита НАТО, стартовавшего в Мадриде 28 июня, — Украина. По мнению бывшего офицера ВМС США и экс-заместителя министра военно-морского флота Сета Кропси, участникам встречи стоило бы подумать о последствиях поражения Киева в конфликте с Россией, поскольку для них это "было бы катастрофой".

Отставной офицер ВМФ США: победа России на Украине приведёт к распаду НАТО

"Любой мир, на который согласится Россия, будет равнозначен её победе. И эта победа разделит и со временем разрушит Североатлантический альянс, серьёзно ослабив долгосрочные позиции Соединённых Штатов в Евразии", — написал Кропси в статье, опубликованной в Asia Times.

Основатель Йорктаунского института, впрочем, уверен, что начиная СВО, российский президент не ставил "грандиозных задач по отношению к НАТО", просто событие такого масштаба в политической плоскости "коренным образом изменит евразийский порядок".

"Единство Запада под угрозой"

Кропси констатирует: несмотря на то что НАТО и его глобальные партнёры предоставляют ВСУ оружие и учат им пользоваться, осуществляют разведывательную поддержку, украинцы признают, что Запад не будет воевать с Россией напрямую.

А теперь и вовсе в западной коалиции начинают появляться трещины. Франция, Италия и Германия — самые слабые звенья. Они оказывают военную поддержку, но:

  • Эммануэль Макрон уже дал понять, что хочет "прекратить войну, не унижая Россию";
  • Олаф Шольц, несмотря на увеличение расходов своего правительства на оборону, разрешил только символические поставки;
  • предложенный Италией мирный план из четырёх пунктов отражает глубокое желание правящей коалиции положить конец конфликту.

Кроме того, Германия и Италия совместно открыли рублёвые счета для покупки российского газа. И даже более стойкие члены Европы по-прежнему покупают российскую нефтехимию, хотя и переименованную в продукцию Латвии или какой-либо другой страны, не производящей нефть.

По мнению отставного офицера США, моральный дух Украины держится на вере в то, что Запад её поддерживает:

"Если Запад отступит, президент Украины Владимир Зеленский должен капитулировать".

Почему Запад не может позволить Киеву подписать мир с Москвой

Как утверждает бывший заместитель американского министра флота, "если Путин просто раздавит Украину, несмотря на все усилия НАТО, альянс сможет выжить. Но если поражение Украины будет вызвано недостаточной поддержкой НАТО или, что ещё хуже, давлением Западной Европы на Украину с целью заставить её согласиться на мир, восточноевропейское НАТО рухнет".

И вот как, по мнению господина Кропса, это будет происходить:

  • Польша, Румыния и Болгария испытают всплески крайне правой активности против НАТО.
  • Сербия извлечёт выгоду, стремясь поглотить сербскую часть Боснии.
  • Балканские государства окажутся беззащитными без поддержки НАТО.
  • Швеция и Финляндия будут изолированы и уязвимы, несмотря на их членство в Атлантическом альянсе.

"Западноевропейское НАТО, требующее уступок от Украины ради мира, разрушит Атлантический альянс. Как минимум, это отбросит НАТО к границам 1991 года, потенциально включая Чехию и Восточную Германию. Таким образом, судьба Евразии зависит от выживания Киева", — резюмирует отставной американский военный.

На одной Европе дело не закончится

Кропс считает, что крах системы европейского НАТО спровоцирует аналогичную перестройку на Ближнем Востоке, уступив доминирование в Евразии китайско-российско-иранской коалиции и устранив тайваньский вопрос.

Дальше — больше

В какой-то момент Япония и Австралия поймут, что игра окончена. Индия тоже. Возможно, они объединятся с Россией, поставив крест на интересах США в Азии.

Надежда на саммит в Мадриде

Именно вопрос сохранения НАТО и будут лоббировать на мадридском саммите США, прикладывая максимум усилий для того, чтобы убедить остальных членов альянса продолжать поддерживать Украину и прекратит попытки убедить Киев заключить мир с Россией.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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