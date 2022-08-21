По мнению бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, немецкое правительство забыло про Киев, оставив его без поддержки и военной помощи.
Таким образом Мельник отреагировал на материал в издании Spiegel. Бывшего посла до глубины души возмутила сдержанная позиция Берлина по поводу поставок тяжёлого вооружения Киеву.
"Уважаемое "светофорное" правительство (так дипломат назвал правящую коалицию в ФРГ, — Прим. ред.), почему игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете", — отчитал немецкие власти Мельник в Twitter*.
Мельник был отстранён с должности посла Украины в Германии в июне указом украинского лидера Владимира Зеленского. Киевский дипломат прославился своими скандальными заявлениями, в том числе в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого Мельник публично наградил прозвищем «обиженная ливерная колбаса».
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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