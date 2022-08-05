Немцы назвали экс-посла Украины Мельника нытиком после его жалоб в адрес ФРГ

В Берлине отклонили заявку на проведение выставки разбитой российской техники. Экс-посол Украины Андрей Мельник с возмущением воспринял такое решение и заявил, что это "настоящий скандал". Пользователи Сети прокомментировали громкое высказывание дипломата и посоветовали ему поскорее вернуться на родину.

"Только и слышно нытьё, "я требую", "я хочу"... Может, ещё ножкой потопаете?" — иронично отметил один из комментаторов.

Пользователь под ником Thomas посоветовал Мельнику не вмешиваться в чужие дела и предложил ему устроить совместную фотосессию с президентом Украины Владимиром Зеленским для очередного глянцевого журнала.

"Настоящий скандал заключается в том, что вы, поклонник фашистов, так и не научились держать рот на замке", — подчеркнул lothar priewe.