В Берлине отклонили заявку на проведение выставки разбитой российской техники. Экс-посол Украины Андрей Мельник с возмущением воспринял такое решение и заявил, что это "настоящий скандал". Пользователи Сети прокомментировали громкое высказывание дипломата и посоветовали ему поскорее вернуться на родину.
"Только и слышно нытьё, "я требую", "я хочу"... Может, ещё ножкой потопаете?" — иронично отметил один из комментаторов.
Пользователь под ником Thomas посоветовал Мельнику не вмешиваться в чужие дела и предложил ему устроить совместную фотосессию с президентом Украины Владимиром Зеленским для очередного глянцевого журнала.
"Настоящий скандал заключается в том, что вы, поклонник фашистов, так и не научились держать рот на замке", — подчеркнул lothar priewe.
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