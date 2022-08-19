Подоляка предложил красивое решение проблемы обстрелов ЗАЭС

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими военными, несмотря на все предупреждения о том, что они являются по сути игрой с огнём и чреваты катастрофой, в десять раз более разрушительной, чем Чернобыль, продолжаются.

Более того, чиновники в Киеве вообще "не видят опасности" и заявляют, что Россия, дескать, нагоняет страху на Европу. А между тем, по мнению блогера Юрия Подоляки, пора уже прекращать уговоры и предпринимать решительные меры воздействия. Тем более, что навсегда отбить охоту бомбить ЗАЭС Москва может легко. Надо просто принять всего одно "красивое" решение.

"Надо просто отключить ее (ЗАЭС) насовсем. Заглушить реакторы, поставить ее в холодный резерв, чтобы никакое повреждение системы охлаждения не могло привести к взрыву. Умыть руки и сказать МАГАТЭ: поскольку станцию обстреливают, мы ее остановили, а дальше решайте. И объяснить украинцам, что это не мы отключили их от энергии ЗАЭС, а Киев вынудил нас это сделать. Это простое, но красивое решение снимет массу проблем, главные из которых — сохранение самой станции (ее просто неинтересно будет обстреливать) и обеспечение радиационной безопасности", — сказал Подоляка в программе "Большая игра".

По мнению журналиста, Херсонской области и освобожденной части Запорожья вполне хватит электричества, поступающего по энергомосту в Крым.