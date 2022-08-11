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Автор Ольга Лебедева

На Украине не видят опасности в обстрелах ЗАЭС

Мир

Советник главы Минэнерго Украины Александр Харченко заявил, что ракетные обстрелы Запорожской АЭС не чреваты катастрофой, подобной чернобыльской. И все "предупреждения" об опасности — не более, чем манипуляции.

На Украине не видят опасности в обстрелах ЗАЭС

"Реакторы ЗАЭС настолько надежные, что выдержат даже цунами, — сказал украинский специалист по энергетике в эфире "Радио НВ". — Они спроектированы так, чтобы выброса не случилось даже, если на реактор рухнет самолет".

По его словам, аналогичные запорожским реакторы — "только классом похуже, предыдущего поколения" — стояли на японской Фукусиме. И даже после того, как весь город уничтожило цунами, "катастрофы не случилось".

Рассказывая о надёжности реактора, советник министра энергетики Незалежной "забыл" (или знать не знал?) о том, что на территории Запорожской АЭС в сухом хранилище находятся 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива. И если прилёт будет "точным", то авария на этой АЭС будет равносильна десяти Чернобылям.

В общем, чиновник, как мог, постарался обелить своих прямых руководителей, отдающих преступные приказы, ставящие под угрозу существование большей части Европы, Турции и половины России.

После таких "защитительных" речей как-то поневоле напрашиваются исторические аналогии.

Зеленский и Гитлер во многом схожи, но у первого возможностей больше

Российский политолог Николай Стариков считает, что нынешний президент Украины идёт по стопам Адольфа Гитлера.

Да и вообще, по его мнению, между этими двумя историческими персонажами много общего:

"Гитлер стал канцлером Германии 30 января 33 года, с 1 февраля им был распущен Рейхстаг. Владимир Зеленский же распустил Верховную Раду сразу в момент своей инаугурации.

На этом сходство — увы — не заканчивается. Оба проводили, например, геноцид мирного населения, — говорит Стариков, отмечая, что разница между ними тоже есть: — Гитлер во время войны занимался боевыми действиями, поэтому для публичных выступлений, для медийной активности времени у него не осталось. Зеленский же ежедневно во все возрастающем объеме присутствует во всех средствах массовой информации. просто потому, он ничем на самом деле не руководит”.

Зюганов считает, что Зеленский может превзойти Гитлера

С политологом Стариковым согласен лидер КПРФ. Вот только, по мнению Геннадия Зюганова, у Зеленского "есть шанс" превзойти Гитлера, потому что у него есть доступ к ядерной энергии, которую он может использовать для достижения своих целей.

"Цереушные выкормыши в Киеве оказались способны и на это. Мы имеем дело с ядерным шантажом человечества, — цитирует слова Зюганова пресс-служба его партии. — Обстрелы АЭС - принципиально новая, опаснейшая стадия бандеровского безумия".

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Куратор: Любовь Степушова
Темы чернобыль адольф гитлер геннадий зюганов николай стариков владимир зеленский
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