Советник главы Минэнерго Украины Александр Харченко заявил, что ракетные обстрелы Запорожской АЭС не чреваты катастрофой, подобной чернобыльской. И все "предупреждения" об опасности — не более, чем манипуляции.
"Реакторы ЗАЭС настолько надежные, что выдержат даже цунами, — сказал украинский специалист по энергетике в эфире "Радио НВ". — Они спроектированы так, чтобы выброса не случилось даже, если на реактор рухнет самолет".
По его словам, аналогичные запорожским реакторы — "только классом похуже, предыдущего поколения" — стояли на японской Фукусиме. И даже после того, как весь город уничтожило цунами, "катастрофы не случилось".
Рассказывая о надёжности реактора, советник министра энергетики Незалежной "забыл" (или знать не знал?) о том, что на территории Запорожской АЭС в сухом хранилище находятся 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива. И если прилёт будет "точным", то авария на этой АЭС будет равносильна десяти Чернобылям.
В общем, чиновник, как мог, постарался обелить своих прямых руководителей, отдающих преступные приказы, ставящие под угрозу существование большей части Европы, Турции и половины России.
После таких "защитительных" речей как-то поневоле напрашиваются исторические аналогии.
Российский политолог Николай Стариков считает, что нынешний президент Украины идёт по стопам Адольфа Гитлера.
Да и вообще, по его мнению, между этими двумя историческими персонажами много общего:
"Гитлер стал канцлером Германии 30 января 33 года, с 1 февраля им был распущен Рейхстаг. Владимир Зеленский же распустил Верховную Раду сразу в момент своей инаугурации.
На этом сходство — увы — не заканчивается. Оба проводили, например, геноцид мирного населения, — говорит Стариков, отмечая, что разница между ними тоже есть: — Гитлер во время войны занимался боевыми действиями, поэтому для публичных выступлений, для медийной активности времени у него не осталось. Зеленский же ежедневно во все возрастающем объеме присутствует во всех средствах массовой информации. просто потому, он ничем на самом деле не руководит”.
С политологом Стариковым согласен лидер КПРФ. Вот только, по мнению Геннадия Зюганова, у Зеленского "есть шанс" превзойти Гитлера, потому что у него есть доступ к ядерной энергии, которую он может использовать для достижения своих целей.
"Цереушные выкормыши в Киеве оказались способны и на это. Мы имеем дело с ядерным шантажом человечества, — цитирует слова Зюганова пресс-служба его партии. — Обстрелы АЭС - принципиально новая, опаснейшая стадия бандеровского безумия".
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