Украинские СМИ сообщают, что Владимир Зеленский то ли намерен лишить гражданства Игоря Коломойского, сопредседателя партии ОПЖ Вадима Рабиновича и главу теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, то ли уже это сделал неким "тайным указом".
По мнению политолога Дмитрия Петровского, такая "зачистка" со стороны киевского режима может означать только одно: Зеленский, оценивая свое положение, провел некоторые исторические параллели.
"Когда Гитлер начал терять власть, на него начались покушения. А организаторами их были люди из ближайшего окружения, — напомнил политолог. — Видимо Зеленский, как такой же фашистский диктатор, сделал из этой истории определённые выводы".
По словам Петровского, меняя окружение, действующий президент Украины пытается удержаться в кресле:
"Именно поэтому были уволены глава СБУ, который был другом детства Зеленского, и генпрокурор, как человек, имеющий в своем распоряжении силовые ресурсы.
Теперь он дошел до зачистки олигархов, имеющих ресурсы материальные для того, чтобы организовать покушение или переворот. Очевидно, он (Зеленский) пытается спасти свою власть и жизнь методом, который использовали фашистские диктаторы: Муссолини и Гитлер оба перед концом зачищали окружение. Но им это не помогло. Гитлер закончил жизнь самоубийством. Зеленский может закончить так же".
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