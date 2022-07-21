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Политолог Петровский: Зеленский ведет себя, как Гитлер перед своим концом

Мир

Украинские СМИ сообщают, что Владимир Зеленский то ли намерен лишить гражданства Игоря Коломойского, сопредседателя партии ОПЖ Вадима Рабиновича и главу теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, то ли уже это сделал неким "тайным указом".

Политолог Петровский: Зеленский ведет себя, как Гитлер перед своим концом

По мнению политолога Дмитрия Петровского, такая "зачистка" со стороны киевского режима может означать только одно: Зеленский, оценивая свое положение, провел некоторые исторические параллели.

"Когда Гитлер начал терять власть, на него начались покушения. А организаторами их были люди из ближайшего окружения, — напомнил политолог. — Видимо Зеленский, как такой же фашистский диктатор, сделал из этой истории определённые выводы".

По словам Петровского, меняя окружение, действующий президент Украины пытается удержаться в кресле:

"Именно поэтому были уволены глава СБУ, который был другом детства Зеленского, и генпрокурор, как человек, имеющий в своем распоряжении силовые ресурсы.

Теперь он дошел до зачистки олигархов, имеющих ресурсы материальные для того, чтобы организовать покушение или переворот. Очевидно, он (Зеленский) пытается спасти свою власть и жизнь методом, который использовали фашистские диктаторы: Муссолини и Гитлер оба перед концом зачищали окружение. Но им это не помогло. Гитлер закончил жизнь самоубийством. Зеленский может закончить так же".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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