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Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин поговорили по телефону.

Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

"По инициативе французской стороны состоялся разговор Владимира Путина с президентом Эммануэлем Макроном", — написали на официальном сайте Кремля.

Руководители стран обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Путин указал на угрозу масштабной катастрофы из-за обстрелов объекта со стороны армии Украины. Также президент России обратил внимание на необходимость визита МАГАТЭ на станцию.

Вместе с этим глава нашей страны напомнил о приглашении представителей ООН в Еленовку, где погибло большое число украинских военнопленных. Ещё Путин рассказал Макрону о реализации "продуктовой сделки", то есть о вывозе украинского зерна из портов. Также лидер РФ напомнил, что препятствия для российского экспорта существуют до сих пор.

Ранее журналисты Страна.ua заявили, что президент Франции подталкивает Киев на компромисс с Москвой.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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