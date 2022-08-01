SC: Шольц и Макрон могут поссориться с Брюсселем в поисках диалога с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон, скорее всего, начнут ссориться с Брюсселем, пытаясь выстроить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Strategic Culture.

Автор материала Мартин Джей отметил, что Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с руководителем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. По мнению обозревателя, у неё не получилось наладить каналы взаимодействия с Россией.

"Скорее всего, скоро мы увидим ссоры Шольца и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон в поисках нового диалога с Путиным", — сказано в материале.

Как пояснил обозреватель, Берлин регулярно заявляет о своём намерении изменить отношение к РФ на фоне украинского конфликта. Автор подчёркивает: недавно в Германии задержали предназначенный для Киева пакет помощи в размере девяти миллиардов евро. Кроме того, он добавил, что власти ФРГ так и не передали танки государствам, оказывающим поддержку украинской армии.