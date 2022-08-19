Депутат ГД Бородай: нужно обсудить мобилизацию в России для СВО на Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай заявил, что нужно обсудить мобилизацию в России для СВО на Украине.

По мнению Бородая, властям пора задуматься о введении военного положения в приграничных с Украиной городах. Он заявил, что пора предпринять ряд мер, которые изменили бы характер специальной военной операции (СВО). По его словам, военное положение нужно ввести не на всей территории РФ, а только в тех регионах, которые затрагиваются при боевых действиях на Украине — Брянская, Белгородская, Курская области, Крым. Также он заявил, что деликатных характер СВО можно изменить, потому что вражеские силы ведут "бескомпромиссную войну на уничтожение".

В беседе с "Радиоточкой НСН" Бородай отметил, что необходимо подумать над мобилизацией, потому что со стороны союзных сил участие в СВО носит добровольный характер, когда на Украине происходит регулярная мобилизация населения.

"Что касается России, то ни войны, ни военного положения нет и любой военнослужащий, какой бы силовой структуре не принадлежал, может легко отказаться от участия в боевых действиях. И у нас возникает ситуация, когда мы малыми силами наступаем на превосходящие силы противника", — заявил депутат.

Он отметил, что у ВС РФ есть преимущества в бронетехнике, авиации, ракетном вооружение, но оно, по мнению Бородая, нивелируется в значительной степени огромным количеством противотанковых средств и ПВО, которые Запад поставил Украине вместе со специалистами.