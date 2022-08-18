Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убеждён, что спецоперация России на Украине положит конец гегемонии Запада.
По его словам, Европейский союз станет гораздо слабее после окончания СВО по нескольким причинам:
"Большая часть мира демонстративно их не поддерживает: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война положит конец господству Запада", — подчеркнул глава венгерского правительства.
Ранее руководитель Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола заявил, что Венгрия может нанести удар по позиции Евросоюза в противостоянии с Россией.
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Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.