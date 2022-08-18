Орбан: СВО на Украине положит конец господству Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убеждён, что спецоперация России на Украине положит конец гегемонии Запада.

По его словам, Европейский союз станет гораздо слабее после окончания СВО по нескольким причинам:

Запад не может выиграть войну на Украине военным путем;

санкции никак не дестабилизировали Россию;

их ущерб для Европы огромен;

мир не выстроился за США и Украиной.

"Большая часть мира демонстративно их не поддерживает: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война положит конец господству Запада", — подчеркнул глава венгерского правительства.

Ранее руководитель Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола заявил, что Венгрия может нанести удар по позиции Евросоюза в противостоянии с Россией.