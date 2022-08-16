Политолог Аалтола: Венгрия может ударить по позиции ЕС в противостоянии с РФ

Венгрия может нанести удар по позиции Евросоюза в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил руководитель Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола.

Он напомнил, что венгерский премьер Виктор Орбан регулярно говорит о неэффективности и провале ограничительных мер, утверждённых странами ЕС против Москвы. Как пояснил политолог, некоторые члены Евросоюза называют идею введения санкций плохой, так как сейчас Россия "преуспевает".

"Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией", — считает Аалтола.

Эксперт также добавил, что санкции Евросоюза можно легко обойти. Он призвал европейских лидеров оперативно реагировать на появление "лазеек". Возросший экспорт в РФ демонстрирует слабость санкционной политики, указал политолог.

Аалтола порекомендовал ЕС оказать давление на третьи страны, чтобы ограничения в отношении России стали более эффективными.