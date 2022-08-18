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Политолог: Зеленский - новый Басаев. Путин не ведёт переговоров с террористами

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С тех пор, как у власти находится Владимир Путин, Россия принципиально не ведёт переговоры с террористами. А Владимир Зеленский сейчас уже не президент, а террорист. Так прокомментировал Pravda. Ru информацию турецких СМИ о том, что российский лидер якобы согласен на прямые переговоры с Зеленским, политический обозреватель Илья Белоус.

Политолог: Зеленский - новый Басаев. Путин не ведёт переговоров с террористами

"Я думаю, что это вообще сейчас нереальная с точки зрения России ситуация, чтобы мы попросили о переговорах после того, во что вылилась специальная военная операция. После того, как Зеленский стал отдавать приказы об ударах по атомным электростанциям, по осуществлению диверсий у нас в России", — высказался аналитик.

По его мнению, после таких вещей и ряда других военных преступлений Зеленский переходит в тот же разряд, что и Шамиль Басаев и прочие террористы.

"Новости последних дней от ФСБ… После таких вещей и ряда других военных преступлений, даже тот же самый удар по Еленовке, Владимир Зеленский переходит в тот же разряд, что и Шамиль Басаев и прочие террористы, с которыми Россия, как известно, принципиально переговоры не ведет. С тех пор, как Владимир Путин у власти мы с террористами переговоры не ведем. Сейчас Владимир Зеленский — это уже не президент, это террорист", — заявил Белоус.

Такая новость, вероятно, появилась в связи с плачевной ситуацией на Западе, предположил собеседник издания. То есть там хотели бы, чтобы Кремль что-то смягчил, что-то предложил, так как зима всё ближе, а энергетика всё дороже, и вооружение на исходе, добавил эксперт.

"Сейчас, на мой взгляд, единственно возможный документ, который может быть подписан, это документ о полной капитуляции Украины. И всё. Это единственное, на что Россия может пойти, подписывая", — заявил политолог.

С точки зрения простых украинцев Украине, конечно, очень нужны переговоры с Россией. Но если с точки зрения Зеленского, то он просто выполняет те задачи, которые ставит ему его руководство в Вашингтоне. Соответственно, если в США скажут, что надо раздувать и обострять конфликт, то он будет это делать. Если же в Вашингтоне скажут, что их запасы сдулись и надо просить о переговорах, он будет просить, заключил аналитик.

Сегодня турецкое издание CNN Türk сообщило со ссылкой на российские источники, что РФ готова смягчить позицию по вопросу личной встречи двух лидеров.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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