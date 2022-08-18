CNN Türk: Россия смягчила условия по организации встречи Путина и Зеленского

Россия заявила о готовности к прямым переговорам Путина и Зеленского. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на российские источники.

Чтобы положить конец конфликту, лидер Украины Владимир Зеленский четыре раза предлагал президенту России Владимиру Путину двусторонний саммит. Это предложение со стороны Киева каждый раз отвергалось Москвой с формулировкой: ”конкретных вопросов для решения лидеров нет", отмечает издание.

Однако жёсткая риторика России начала смягчаться в преддверии трёхстороннего саммита во Львове, добавляет автор статьи.

"По информации российских источников, на саммите в Сочи 5 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность, что сможет встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским", — пишет CNN Türk.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с однодневным визитом во Львов для встречи с Генсеком ООН Гутерришем и Зеленским. Сообщалось, что турецкий лидер намеревается организовать прямую встречу Зеленского и Путина.