Депутат Рады Гончаренко: на родине Зеленского закрасили мурал с Джонсоном

В Кривом Роге закрасили изображение экс-премьера Британии Бориса Джонсона на стене жилого дома. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Он предположил, что к уничтожению мурала причастен руководитель военно-гражданской администрации города Александр Вилкул. Изображение британского политика появилось в Кривом Роге несколько дней назад в знак благодарности за помощь киевскому режиму. Оно продержалось меньше недели.

"Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет", — подчеркнул Гончаренко.

Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского. Он родился здесь 25 января 1978 года.

Ранее Гончаренко сообщил, что Киев проводил переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом по поводу уничтожения Крымского моста. Как пояснил депутат Верховной Рады, беседа состоялась во время саммита Североатлантического альянса.