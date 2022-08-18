The Telegraph: Запад потеряет интерес к поддержке Украины в ближайшие три месяца

Неудачи украинской армии в Донбассе и Херсонской области в ближайшие три месяца приведут к тому, что Запад ослабит поддержку Киева. Об этом сообщает The Telegraph.

Автор материала Ричард Кемп отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут переломить ситуацию на поле боя до начала холодов. Как пояснил журналист, уже осенью Запад столкнётся с широким недовольством избирателей из-за энергетического кризиса, в связи с чем пересмотрит свою позицию по оказанию помощи киевскому режиму.

"Западные страны будут думать, как свести к минимуму ущерб для своих подорванных экономик", — написал Кемп.

Он также предположил, что на саммите G20, который пройдёт в ноябре 2022 года в Индонезии, российский лидер Владимир Путин предложит заключить перемирие, однако для этого Киев должен официально признать переход Донбасса, Крыма и ряда освобождённых областей Украины под контроль РФ.

Журналист подчеркнул: на фоне экономических сложностей Запад может заставить Киев пойти на уступки.