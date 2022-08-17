Глава Курской области предложил Эстонии обменять танк-памятник Т-34 на дрова

Руководитель Курской области Роман Старовойт предложил отправить демонтированный в Нарве танк-памятник Т-34 в российский регион. На его территории власти создают мемориал, подчеркнул чиновник.

"Готовы предложить "эстонским партнёрам" в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, тёплые вещи, какие-либо ещё товары и продукты курского производства, в которых нуждается молодая демократия", — сказал губернатор.

Вместе с этим он пообещал, что Россия сама оплатит транспортировку танка. Также глава области поблагодарил жителей страны, которые принесли свечи и цветы на место, где находился памятник.

Ранее журналисты рассказали о реакции граждан Эстонии на снос танка. Некоторые активисты заявили о необходимости провести военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру в этой республике.