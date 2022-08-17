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В Нарве на месте сноса памятника Т-34 появился "мемориал" из цветов и свечей

Мир

В эстонском городе Нарва на месте, где ещё вчера стоял танк-памятник Т-34 образовался своеобразный мемориал.

В Нарве на месте сноса памятника Т-34 появился "мемориал" из цветов и свечей

Местные жители принесли туда огромное количество цветов, разложили плакаты с изображением снесённого танка.

Кроме того, горожане из свечей у проезжей части выложили надпись: "16 августа 2022. Помним, не забудем".

Жители Нарвы глубоко оскорблены сносом памятника Т-34 и эмоционально высказываются о произошедшем.

"Закрыли дорогу, нагнали военных, собаки, и демонтируют наш памятник. Какова же будет наша реакция? Что мы будем делать, русскоязычные люди? Надо как-то реагировать. Я призываю найти фашистские памятники, которые поставлены в Эстонии, и заниматься актами вандализма. По мере возможности надо что-то делать. Сегодня Украина, завтра Эстония. Слава России!", — подчеркнул один из местных жителей.

Также он обратился к эстонскому правительству, предупредив, что дети русских не пойдут за них умирать.

"Неужели вы думаете, эстонское правительство, что когда сюда придет Россия, кто-то из наших детей, которые давали вам присягу, пойдет вас защищать? Наши дети не пойдут воевать за вас, за НАТОвских проституток. Два часа, и, надеюсь, Россия будет в Таллине", — заключил горожанин.

Ранее сообщалось, что Нарва вышла на защиту памятника танку Т-34. Эстонские фашисты намерены силой "интегрировать" русских, которые ждут прихода России.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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