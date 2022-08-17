Волкер призвал к ударам по территории РФ американским дальнобойным оружием

Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер призвал бомбить российские города из дальнобойного американского вооружения, но для этого Вашингтон его должен предоставить Киеву.

"На украинской территории находятся российские войска, которые находятся в порядке 80 километров от линии фронта, и Украине нужны боеприпасы большой дальности, чтобы преследовать эти российские силы, особенно в Крыму", — сказал он эфире украинского телеканала "Прямой".

По словам Волкера, Соединённые Штаты наложили запрет на использование Киевом американского оружия для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

"Что говорит Белый дом? Они не хотят, чтобы Украина наносила удары по территории России. Они должны воевать с российскими войсками в Украине, но не атаковать Россию. Я считаю, что это очень несправедливая и неразумная политика", — заключил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что, если Североатлантический альянс направит агрессию против Крыма, российская сторона ответит массированными ракетными ударами по Лондону. По их мнению, любое нападение НАТО на полуостров можно расценивать как объявление войны.