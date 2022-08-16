Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*, что стал главой МИД, чтобы "завоевать мир".
"Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", — заявил Кулеба.
Он отметил, что они с Зеленским "на одной волне".
Также в беседе с Гордоном* Кулеба отметил, что, Запад заблуждается, полагая, будто после ухода президента РФ Владимира Путина Россию можно будет "перевоспитать".
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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