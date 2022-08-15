Журналист и блогер Юрий Подоляка заявил, что Зеленский — полоумный психопат, которого нужно остановить любой ценой.
Так блогер отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о Запорожской АЭС. Подоляка уверен, что Зеленский пытается шантажировать весь мир, и в первую очередь Россию и Европу. Он, по мнению журналиста, угрожает устроить на ЗАЭС что-то, что может развеять радиационное загрязнение по всему континенту.
"Если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет", — заявил Зеленский.
Подоляка надеется, что граждане Украины понимают, что для Зеленского они "просто пыль под ногами". От такого сценария катастрофы в первую очередь выиграют США и Великобритания, уверен журналист.
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