Президент Белоруссии Александр Лукашенко контролирует лишь часть страны, заявили источники западных изданий. По их мнению, важные стратегические и политические решения принимают в России, что грозит государству "двойной оккупацией" и потерей суверенитета.
Так, согласно мнению источников, которые СМИ не называют, "приказы отдают" белорусскому правительству и "батьке" российские офицеры.
"Мы не уверены, что Лукашенко контролирует всё в Белоруссии", — цитирует на условиях анонимности Newsweek жительницу Белоруссии, сбежавшей в Польшу. — Сейчас в Белоруссии двойная оккупация. У нас есть Лукашенко, который на самом деле бьёт людей, и много репрессии и у нас есть русские, которые даже намного хуже Лукашенко".
Так, анонимная собеседница считает, что с началом спецоперации на Украине, в Белоруссию "понаехали" российские военные, которые контролируют стратегические решения Лукашенко и, якобы проводят пропаганду для того, чтобы сподвигнуть белорусов принять в СВО участие.
Отметим, что никакими фактами источник Newsweek свои заявления не подкрепила.
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