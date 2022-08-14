Newsweek: Лукашенко контролирует Белоруссию частично — "Русские намного хуже"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко контролирует лишь часть страны, заявили источники западных изданий. По их мнению, важные стратегические и политические решения принимают в России, что грозит государству "двойной оккупацией" и потерей суверенитета.

Так, согласно мнению источников, которые СМИ не называют, "приказы отдают" белорусскому правительству и "батьке" российские офицеры.

"Мы не уверены, что Лукашенко контролирует всё в Белоруссии", — цитирует на условиях анонимности Newsweek жительницу Белоруссии, сбежавшей в Польшу. — Сейчас в Белоруссии двойная оккупация. У нас есть Лукашенко, который на самом деле бьёт людей, и много репрессии и у нас есть русские, которые даже намного хуже Лукашенко".

Так, анонимная собеседница считает, что с началом спецоперации на Украине, в Белоруссию "понаехали" российские военные, которые контролируют стратегические решения Лукашенко и, якобы проводят пропаганду для того, чтобы сподвигнуть белорусов принять в СВО участие.

Отметим, что никакими фактами источник Newsweek свои заявления не подкрепила.