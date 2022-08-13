Британцы увидели угрозу в победе Трасс на выборах: "Жалкое подобие Тэтчер"

Жители Великобритании увидели угрозу собственному благополучию в случае победы на выборах действующей главы МИД страны Лиз Трасс. По их мнению, она "строит из себя" новую Маргарет Тэтчер, но является всего лишь "жалким подобием" политика.

Ранее аналитики признали, что у Трасс огромные шансы стать новым премьер-министром страны, что порядком разозлило рядовых британцев.

"Мы ещё толком не начали, однако, судя по её недавним заявлениям, она наверняка будет ещё хуже Джонсона", — написал пользователь gniteVibe под соответствующей статьёй The Guardian. "Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!" — заявил Melito53.

Другие пользователи отметили, что ситуация в стране и так складывается не лучшим образом, а с приходом Трасс только ухудшится.

"Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?" — задался риторическим вопросом Jimstagram. "Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесёт Британии ужасный вред", — резюмировали пользователи.