НМ ДНР: зачистка от ВСУ посёлка Пески вышла на финишную прямую

Пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщает, что зачистка от ВСУ посёлка Пескивышла на финишную прямую.

Бойцы НМ ДНР зачищают последние районы пребывания украинских националистов в посёлке Пески в Ясиновитом районе. В видеорепортаже говорится, что бойцы ВСУ оставили много оружия, среди которых были найдены образцы западного вооружения — противотанковый комплекс Javelin и немецкий пулемёт MG 42. Также на месте базирования ВСУ была найдена пусковая установка для комплекса Javelin.

"Это Javelin и MG 42. Можно сказать, от фашистов прошлого к фашистом современности", — сказал военный, демонстрируя западное вооружение.

Военные Донецкой Республики также обнаружили противопехотные мины "Лепесток", которые ВСУ часто раскидывали в городах ДНР.

"Наши впереди идут и с боем продвигаются. Медленно, но уверенно", — говорит боец с позывным "Вампир".

Военный НМ ДНР "Фунт" рассказал, что когда они подошли к одному из подвалов, то увидели, что там сидели бойцы ВСУ. Они вышли на переговоры, по окончанию которых решили сложить оружие и сдаться.

"Сдавайтесь лучше до боя, во время боя мы уже вас можем не услышать. Выходите с белыми флагами. Мы всегда рядом, на расстоянии броска гранаты", — сказал "Фунт".