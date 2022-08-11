США продолжают финансово вкладываться в "победу Украины"

Несмотря на многомиллиардную военную помощь от западных союзников Киева, Вооруженные силы Украины еще не провели ни одной успешной наступательной операции. Но их спонсоры все ещё надеются на чудо.

Иначе как объяснить, что денежные вливания не просто продолжаются, а даже увеличиваются?

8 августа США объявили о выделении крупнейшего за последнее время пакета военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов (с 2014 года сумма доросла до $11,8 млрд).

Однако, это еще не все. 9 августа Госдеп США объявил о намерении выделить $89 млн для оказания помощи правительству Украины в разминировании территории страны. Предполагается, что деньги пойдут на обучение 100 групп саперов и закупку необходимых технических средств.

По оценкам правительства Украины, на которые ссылается Госдепартамент, 160 тысяч квадратных километров территории страны остаются заминированными.

А ещё есть "неофициальные" поставки

Не вся помощь Украине официально декларируется Вашингтоном. После того, как СМИ сообщили, что ракеты AGM-88 HARM американского производства используются украинскими войсками, Пентагон был вынужден подтвердить передачу Украине противорадиолокационных ракет. Представитель Пентагона подтвердил CNN, что речь идет о ракетах AGM-88, не уточнив их количество. Он заявил, что ракеты могут быть запущены с украинских самолетов.