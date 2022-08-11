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Rolling Stone: Трамп заподозрил слежку и начал поиски "крота" среди близких

Мир

Американские журналисты заявили, что экс-лидер США Дональд Трамп считает, что кто-то в его окружении рассказывает личную информацию политика спецслужбе.

Rolling Stone: Трамп заподозрил слежку и начал поиски "крота" среди близких

"Он (бывший американский президент. — Прим. ред.) спрашивал меня и других: "Наши телефоны прослушиваются, как вы думаете?" — сказал источник Rolling Stone.

Также Трамп заподозрил нынешнюю власть, в том числе руководителя Штатов Джо Байдена, в слежке, отметил собеседник издания. По словам источника, политик несколько раз спрашивал, не находятся ли рядом с ним люди, которые "носят прослушку".

Как отметили в СМИ, Трамп заявил, что сотрудники ФБР могли во время обыска сфальсифицировать улики. Вместе с этим в RS подчеркнули, что экс-глава США и его соратники ищут "крота".

Ранее конгрессмен Джим Бэнкс заявил, что действия спецслужбы не заставят бывшего американского лидера отказаться от переизбрания.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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