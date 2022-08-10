WP: Безрассудное стремление США к новой холодной войне является плохой затеей

США намерены разжечь новую холодную войну, в которой будут противостоять двум крупным державам — РФ и Китаю. Однако учитывать при этом интересы граждан Америки власти не намерены, пишет автор Washington Post Катрина ванден Хювел. По её мнению, подобная политика грозит США упадком.

После военных учений КНР вблизи Тайваня из-за визита Нэнси Пелоси, обе партии в Конгрессе США показали, как они одержимы началом холодной войны против двух держав. Почти единогласно Сенат поддержал вхождение в НАТО Швеции и Финляндии, а также закон, направленный на предотвращение вторжения КНР в Тайвань. И демократы, и республиканцы готовы финансово поддержать Пентагон.

По словам автора публикации, холодная война не является благом для простых граждан Америки. Противостояние КНР и РФ может отрицательно сказаться на безопасности США. По её мнению, большинство граждан не будут поддерживать участие Вашингтона в различных авантюрах, поскольку нерешённых вопросов хватает и внутри страны.

Катрина ванден Хювел уверена, что в условиях нарастания природных катаклизмов, распространения коронавируса и оспы обезьян является бессмысленным забрасывание Пентагона деньгами.