Аналитик связал отставку правительства Японии и социальный кризис в стране

Аналитик Пётр Колчин назвал предсказуемой отставку японского правительства. Такие изменения эксперт объяснил политическим и общественным кризисом.

"Правительство Японии утратило поддержку", — подчеркнул специалист, слова которого передаёт Телеканал "360".

Вместе с этим собеседник издания связал кризис с убийством экс-премьера страны Синдзо Абэ. По мнению аналитика, граждане перестали доверять японским властям. Новое правительство должно продемонстрировать готовность меняться для борьбы с внутренними проблемами и получить поддержку местных жителей, заключил Колчин.

Ранее японские журналисты сообщили, что члены правительства сложили полномочия. Новым главой Минобороны стал Ясукадзу Хамада, который руководил ведомством с 2008 по 2009 год. Должность министра по экономическому сотрудничеству с Россией получил Ясутоси Нисимура.