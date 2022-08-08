Медведев: РФ будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях

Россия будет добиваться мира с Украиной только на своих условиях, Москва должна прямо заявлять об этом, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В интервью ТАСС он отметил, что РФ не рассматривает те условия, которые ей пытаются навязать бывшие "партнёры" по международному сообществу. По его мнению, они жаждут поражения России.

"Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо", — сказал Медведев.

Политик также добавил, что российская спецоперация — это "жёсткий, но тщательно продуманный" ответ на русофобскую политику, проводимую западными странами. Он подчеркнул: власти РФ намерены защищать национальные интересы страны всеми доступными способами.

Ранее Медведев заявлял, что Украина может исчезнуть с карты мира, утратив остатки суверенитета.