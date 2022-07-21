Медведев: Украина может исчезнуть с карты мира, утратив остатки суверенитета

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможное исчезновение Украины с карты мира.

По его словам, кризисная ситуация способна привести эту страну к утрате суверенитета.

"В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира", — считает зампред Совбеза.

Кроме того, Медведев отметил, что после переворота 2014 года Украина лишилась государственной независимости. Как пояснил политик, Киев перешёл "под прямое управление коллективного Запада". Он подчеркнул: власти Украины поверили, что Североатлантический альянс будет обеспечивать безопасность страны, однако этого не произошло.

Ранее Медведев пообещал устроить суд для украинских преступников, совершивших злодеяния против народа Украины и России. Он также добавил, что у них не получится избежать наказания за многочисленные правонарушения.