CNN: украинцы обманывают ВСУ, чтобы вернуться в подконтрольные России города

Граждане Украины продолжают возвращаться на территории, перешедшие под контроль России. Для этого они готовы идти на прямой обман солдат ВСУ на границе.

В заверения Киева о скором контрнаступлении на Херсон не верят не только западные эксперты, но и граждане Незалежной. Бежавшие от военных действий украинцы устали жить на негостеприимном западе страны и торопятся вернуться домой.

Накануне на американском телеканале CNN вышел сюжет, снятый возле населённого пункта Васильевка. Корреспондент отметил большое количество желающих выехать на подконтрольные российским войскам территории.

Журналист побеседовал с некоторыми украинцам, и те его заверили, что направляются в Херсон за родственниками, а потом вновь уедут на запад. Ту же версию эти люди говорили военнослужащим ВСУ, которые контролируют границу.

Между тем репортёр отметил, что в машинах, направляющихся в сторону российской территории, сидят целые семьи с маленькими детьми и домашними животными. Мало того, багажники транспортных средств забиты всевозможным скарбом.

Корреспондент пришёл к выводу, что эти люди едут к постоянному месту жительства, чтобы никогда не возвращаться на Украину.

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