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Новая медаль "За оборону Украины" напоминает свастику

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины", которая выполнена в виде четырёх мечей, перекрещенных под прямым углом и напоминающих свастику.

Новая медаль "За оборону Украины" напоминает свастику

В центре медали находится "трезубец", который изображён на гербе. На обратной стороне выгравирована надпись: "За оборону Украины".

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков обратил внимание, что четыре перекрещенных меча напоминают свастику, которую использовали в качестве символа последователи нацистской Германии.

"Стилизованная свастика здесь видна невооруженным глазом… Это очередное доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм…, а киевский режим стал последователем германского нацизма", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Мягков отметил, что Украина на государственном уровне использует символику фашистов, которые воевали против России в 1941–1945 годах.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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