Статью о "мирных" украинцах Reuters сопроводило снимком мужчины со свастикой

Западные СМИ продолжают утверждать, что на Украине нет нацизма. Но в тех же изданиях появляются снимки, подтверждающие необходимость денацификации Незалежной.

Накануне в Reuters появилась статья о происходящем в Северодонецке. Американские журналисты рассказывают, что вооруженные формирования Украины вынуждены отступить на окраину города под натиском союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР. Как и положено западному изданию, большая часть материала отводится описанию страданий "мирных" украинцев.

Проиллюстрировать статью решили фотографией повреждённого фургона, который осматривает мужчина.

"Простой фургон и простой мирный житель с простой свастикой на предплечье", — отреагировал на снимок российский военкор Юрий Котенок.

Вероятно, иностранные корреспонденты настолько привыкли видеть на Украине нацистскую символику, что не обратили внимание на татуировку "пострадавшего".