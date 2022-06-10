Западные СМИ продолжают утверждать, что на Украине нет нацизма. Но в тех же изданиях появляются снимки, подтверждающие необходимость денацификации Незалежной.
Накануне в Reuters появилась статья о происходящем в Северодонецке. Американские журналисты рассказывают, что вооруженные формирования Украины вынуждены отступить на окраину города под натиском союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР. Как и положено западному изданию, большая часть материала отводится описанию страданий "мирных" украинцев.
Проиллюстрировать статью решили фотографией повреждённого фургона, который осматривает мужчина.
"Простой фургон и простой мирный житель с простой свастикой на предплечье", — отреагировал на снимок российский военкор Юрий Котенок.
Вероятно, иностранные корреспонденты настолько привыкли видеть на Украине нацистскую символику, что не обратили внимание на татуировку "пострадавшего".
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