Цели СВО должны включать деоккупацию сознания украинцев

За 30 лет, прошедших с распада СССР, украинцы изменились настолько, что россияне только диву даются, глядя теперь на бывших "братьев-славян".

Люди, родившиеся и успевшие прожить хотя бы детство и юность в Советском Союзе, часто говорят, что "в СССР мы все были — русские, и в паспорт тебе никто не смотрел". Хотя в советском паспорте, в отличие от российского, была графа "национальность". Но на неё не слишком обращали внимание, а уж русские, украинцы и белорусы и вовсе считались одним братским народом. Теперь всё иначе.

Украинские, назовём их так, "реформы" начались ещё в 1990-х, практически сразу после развала нашей общей страны. Проходили они под лозунгом "Украина — не Россия". А в 2013–2014 годах, вместе с событиями Евромайдана, Крыма, Донбасса, Одессы, Мариуполя была пройдена точка невозврата, и Украина из "не России" окончательно стала "анти-Россией". Но даже теперь, спустя восемь лет украинского националистического угара и на четвёртый месяц спецоперации по вразумлению "небратьев", я часто слышу удивление: "Это какая-то не та Украина, они раньше были другими". Действительно, в большинстве своём нормальные же люди были. Что случилось с украинцами?

Оккупация сознания

То, что происходило на Украине в течение последних 30 лет, я не могу назвать иначе как чудовищным, дьявольским экспериментом по перепрошивке сознания целой страны. Здесь следует заметить, что идеи украинской "самостийности" существовали уже сто лет назад. А после Великой Отечественной войны борьба с украинскими националистами продолжалась до 1952 года. Так что, как говорится, фамилии могут меняться — принцип остаётся неизменным. А в последние три десятка лет сторонники "незалежности" получили карт-бланш и щедрое финансирование. Сейчас мы наблюдаем результат спланированной комплексной работы.

"Эти программы воспитания внедрялись ещё с 1990-х годов через школу, телевизор, религию, секты. Целая комплексная программа, которая шла не один год и даже не одно десятилетие", — подтверждает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

О сектах стоит сказать подробней. За эти годы различные деструктивные культы, пользуясь либеральным в отношении всего западного законодательством, распространились на Украине повсеместно. Здесь и неопротестантизм, и неоязычество, и раскольнические общины, и что угодно ещё. Этот конгломерат сект и секточек объединяет тотальная русофобия и отрицание христианских ценностей. Неоднократно уже упоминалось, что для украинских нацбатов, формировавшихся как "элита нации", был даже создан специальный культ, замешанный на скандинавском и славянском неоязычестве, сатанизме и нацистском оккультизме Третьего рейха.

"События на Украине и те политические и социальные обстоятельства, которые к ним привели, во многом связаны с появлением и широким распространением религиозных сект. После распада СССР многочисленные квазирелигиозные объединения заполнили страну, а их учения восполняли мировоззренческий вакуум украинцев. В настоящее время на Украине действует целый ряд деструктивных сект и культов", — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей адвокат Илья Рейзер.

В результате этой целенаправленной деструктивной и откровенно антироссийской деятельности на Украине за 30 лет выросло уже не первое поколение убеждённых нацистов, истово ненавидящих даже не конкретно русских, а вообще всё русское. И спрашивать "Да что мы вам плохого-то сделали?" наивно, потому что единственно правильный ответ будет — "Вот именно, что ничего".

Украина после СВО

Естественно, возникает вопрос: а что же нам со всем этим делать дальше? Ведь с каждой следующей неделей спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины становится всё более очевидным, что западные кураторы этого проекта "анти-Россия" раньше или позже умоют руки, "любезно" предоставив нам расхлёбывать всё то, что они натворили.

Во-первых, следует учитывать, что демилитаризацию (разоружение армии, населения и ликвидацию военной инфраструктуры) можно провести относительно быстро. Она, вероятно, уже завершилась бы, если бы Запад в своём стремлении "воевать с Россией до последнего украинца" не продолжал накачивать Украину оружием. А вот денацификация — процесс очень сложный и весьма длительный. Например, в послевоенной Германии она заняла 47 лет — без малого полвека. Наивно рассчитывать, что на Украине всё получится проще и быстрее.

А во-вторых, нужно осознавать, что сейчас у украинцев снова возник мировоззренческий вакуум. И было бы неплохо, если бы Россия смогла предложить им какую-то внятную идею их светлого будущего — получше, чем "кружевные трусики и ЕС".

"На освобождённых территориях необходимы системные подходы, связанные с образованием, с формированием идейной повестки", — говорит эксперт Борис Рожин.

И тут уже вопрос к России: а у нас у самих-то всё ли хорошо с образованием? С идеологией? Разбираться со всем этим нужно уже сейчас, не дожидаясь завершения спецоперации.

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