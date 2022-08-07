Украинский оппозиционный политик Илья Кива заявил, что Полтавская область поддержит вступление региона в состав Российской Федерации.

"В Полтавской области, в большинстве своём, а это сердце Украины, а это центральная часть Украины, я, как уроженец Полтавы, один из, наверное, ярчайших представителей, ну так уж сложилось, украинской политики, который борется, в первую очередь, за восстановление наших братских взаимоотношений. Я — этнический украинец, уроженец Полтавы, дед мой полтавчанин, отец мой полтавчанин, и я сегодня понимаю, что будущее моей малой Родины или моей Украины, оно лежит и будет счастливым только в составе Российской Федерации", — сказал он.