Рига решила не выдавать визы гражданам России. Об этом рассказали сотрудники латвийского посольства в нашей стране.
Дипломаты подчеркнули, что исключением является необходимость присутствовать на похоронах членов семьи.
"Посольством Латвии в России на неопределённый срок приостановлен приём заявлений на получение виз для граждан РФ", — сообщили политики.
Ранее чиновники в Латвии потребовали выгнать из страны "хороших русских". Известно, что так себя называют россияне, которые покинули территорию РФ.
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