Власти Латвии приостановили выдачу виз россиянам

Рига решила не выдавать визы гражданам России. Об этом рассказали сотрудники латвийского посольства в нашей стране.

Дипломаты подчеркнули, что исключением является необходимость присутствовать на похоронах членов семьи.

"Посольством Латвии в России на неопределённый срок приостановлен приём заявлений на получение виз для граждан РФ", — сообщили политики.

Ранее чиновники в Латвии потребовали выгнать из страны "хороших русских". Известно, что так себя называют россияне, которые покинули территорию РФ.