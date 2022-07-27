В Латвии потребовали изгнать из страны "хороших русских"

Латвийские политики потребовали изгнать из страны "хороших русских". Точнее, речь идёт об адвокате Елене Лукьяновой, дочери последнего Председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.

Но если предлагается изгнать Лукьянову с её "списком заслуг" в критике российских властей, то что уж говорить о других "хороших русских"? Которые, по мнению латвийских национал-радикалов, не столь уж и хороши. Просто потому, что из России.

"Хорошими русскими" сами себя называют деятели, которые, по тем или иным причинам, покинули Россию.

Елена Лукьянова в своё время входила в состав адвокатов Михаила Ходорковского. Затем долгое время была одним из заметных представителей российской несистемной оппозиции. Впрочем, в 2010 году она приобрела недвижимость в Латвии, а спустя несколько лет окончательно перебралась в эту страну. Надо ли говорить, что спецоперацию на Украине Лукьянова категорически не поддержала?

Однако, на днях в одном из интервью "хорошая русская" Лукьянова покритиковала власти Латвии за то, что те не оказывают поддержки в деятельности так называемого Свободного университета.

Его Лукьянова создала вместе с ещё одним "хорошим русским", экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым, ныне гражданином Украины, постоянно проживающим в Киеве. Пономарёв не пропускает ни одного антироссийского форума. Но и его "заслуг" оказалось недостаточно для властей Латвии.

По словам Лукьяновой, власти этой страны не оказывают никакой поддержки учёным, которых привлекают для работы в Свободном университете. Выданные им визы не позволяют работать, сообщила Лукьянова. И добавила, что далеко не все страны нормально относятся к российским учёным. И Латвия в том числе.

На интервью Лукьяновой обратил вниманием депутат сейма Латвии, национал-радикал Эдвин Шноре: "Латвия не поддерживает её русский онлайн-университет. Она старается, чтоб русский язык был признан на уровне ЕС. Выглядит так, что скоро дело Татьяны Жданок переймут новые эмигранты из РФ. Абсолютная близорукость — их тут принимать".

Напомним, Татьяна Жданок — депутат Европарламента, сопредседатель партии "Русский союз Латвии", которая много лет ведёт борьбу за права русскоязычных в этой стране. Чем, разумеется, весьма раздражает местных национал-радикалов.

Но вернёмся к основной теме. Надо отметить, что мнение Эдвина Шноре, отнюдь, не является маргинальным. Его многие комментаторы поддерживают. Вот, например, издание EurAsia Daily цитирует некоего Бена Латковскиса, публициста.

"…есть некий подводный камень, при контакте с которым логические конструкции почти любого русского либерального интеллектуала рушатся. Это национальный вопрос и отношения к национальным "окраинам" Российской империи (даже не СССР). Лукьянова в своём интервью традиционно ссылается на русский язык, как один из шести языков ООН, на котором говорит значительная часть человечества. Как эта риторика звучит в стране, где основная национальность много где находится в меньшинстве, и язык которой находится под непрестанной экзистенциальной угрозой, Лукьяновой и в голову не приходит", — написал публицист.

Ну и дальше про "грязные сапоги", "научитесь себя вести в чужом доме" и прочий сопутствующий набор.

А вообще, вся эта история — хорошая иллюстрация отношения к гражданам России, независимо от их политических взглядов. Причём, для людей вроде Лукьяновой это ещё один урок — каким бы "борцом с режимом" ты ни был, всё равно не зачтётся. Впрочем, есть большие сомнения, что этот урок будет усвоен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.