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В МИД Латвии призвали запретить выдачу виз в страны ЕС гражданам России

Мир

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал Евросоюз запретить россиянам выдавать туристические визы. По словам министра, это необходимо сделать потому, что Россия стала "спонсором терроризма".

"ЕС должен считать Россию государственным спонсором терроризма, я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан России", — заявил Ринкевич.

Что ответили запросу МИД Латвии в Евросоюзе, пока неизвестно. Однако Латвия стала не первой страной, которая выступила с таким предложением.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Финляндии призвали не пускать в страну россиян, даже тех, кто никак не связан со специальной военной операцией на Украине.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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